¡Urgente! Almendra y Barbas se perdieron en Itagüí: Requieren cuidados especiales

Minuto30.com .- Se solicita la máxima colaboración de la ciudadanía para localizar a Almendra y Barbas, dos perritos que se extraviaron juntos en el sur del Valle de Aburrá.

Aunque son residentes del sector de Robledo, en Medellín, los perritos estaban siendo cuidados en el municipio de Itagüí, lugar donde fueron vistos por última vez.

La familia está muy preocupada, ya que ambos perritos presentan condiciones particulares y requieren atención constante:

Almendra (hembra) y Barbas (macho), son de raza criolla y tamaño mediano.

Características físicas

A Almendra le falta su pata delantera derecha y barbas Tiene el pelaje tipo “pelo de alambre”.

Debido a que necesitan cuidados especiales, es fundamental dar con su paradero lo antes posible. Si usted los encontró, los ha visto o tiene alguna información sobre su ubicación, por favor comuníquese de inmediato al whatsapp 301 517 0430.

¡Cualquier dato puede ser vital para que Almendra y Barbas regresen a salvo con su familia!