El Ministerio del Deporte de Colombia destinó una inversión de 10.500 millones de pesos para respaldar la realización de 30 grandes eventos deportivos internacionales en el país durante 2025.

Este apoyo, a través de las federaciones deportivas nacionales, buscó impulsar el desarrollo deportivo, contribuir a los ciclos olímpico y paralímpico de Los Ángeles 2028, y dinamizar la economía nacional.

Según el Ministerio, el respaldo a estos certámenes radica en su importancia en los calendarios internacionales, el alto nivel competitivo que ofrecen y el impulso dinamizador que generan en diversos sectores económicos de las regiones anfitrionas.

Solo en las dos primeras semanas de octubre, se han firmado contratos para cuatro eventos más, sumándose a la lista de 30.

Ruta a Los Ángeles 2028: Con inversión de $10.500 Millones, Colombia piensa en los Juegos Olímpicos

Campeonato Internacional AJP Tour de Jiujitsu en Cartagena (3 al 6 de octubre), con una inversión de $160 millones. Colombia se llevó el título general del certamen.

Campeonato Regional de Boccia Américas en Cali (7 al 13 de octubre), con una inversión de $337 millones. Reúne a 120 para atletas de más de 10 países y es clasificatorio al Mundial de Corea en Seúl 2026.

Copa Panamericana de Escalada Deportiva en Armenia (21 al 28 de noviembre), con una inversión de $565 millones.

Esta contará con 120 deportistas élite de más de 15 países y otorgará puntos para el ranking mundial.

Con esta estrategia de apoyo, el Ministerio del Deporte reafirmó a Colombia como un epicentro de eventos multideportivos y un referente en la inclusión y el desarrollo deportivo a nivel continental.

Pese a la inversión, hay una profunda preocupación en el deporte colombiano por el recorte presupuestal para la ciencia del 2026.

