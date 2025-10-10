Minuto30
    Ruta a Los Ángeles 2028: Con inversión de $10.500 Millones, Colombia piensa en los Juegos Olímpicos
    Colombia invierte $10.500 millones en 30 eventos deportivos internacionales 2025 para Los Ángeles 2028 e impulsar la economía nacional. Foto: Mindeportes
    Resumen: El Ministerio del Deporte de Colombia ha destinado una inversión de 10.500 millones de pesos para apoyar la realización de 30 grandes eventos deportivos internacionales en el país durante 2025, una estrategia que busca impulsar el desarrollo deportivo nacional, apoyar los ciclos olímpico y paralímpico con miras a Los Ángeles 2028, y dinamizar la economía de las regiones anfitrionas, destacando a Colombia como un epicentro multideportivo continental. Este respaldo ya se evidencia en eventos como el Campeonato AJP Tour de Jiujitsu en Cartagena y el Regional de Boccia Américas en Cali, si bien existe una preocupación subyacente por el recorte presupuestal a la ciencia para 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Ministerio del Deporte de Colombia destinó una inversión de 10.500 millones de pesos para respaldar la realización de 30 grandes eventos deportivos internacionales en el país durante 2025.

    Este apoyo, a través de las federaciones deportivas nacionales, buscó impulsar el desarrollo deportivo, contribuir a los ciclos olímpico y paralímpico de Los Ángeles 2028, y dinamizar la economía nacional.

    Según el Ministerio, el respaldo a estos certámenes radica en su importancia en los calendarios internacionales, el alto nivel competitivo que ofrecen y el impulso dinamizador que generan en diversos sectores económicos de las regiones anfitrionas.

    Solo en las dos primeras semanas de octubre, se han firmado contratos para cuatro eventos más, sumándose a la lista de 30.

    Ruta a Los Ángeles 2028: Con inversión de $10.500 Millones, Colombia piensa en los Juegos Olímpicos

    Campeonato Internacional AJP Tour de Jiujitsu en Cartagena (3 al 6 de octubre), con una inversión de $160 millones. Colombia se llevó el título general del certamen.

    Campeonato Regional de Boccia Américas en Cali (7 al 13 de octubre), con una inversión de $337 millones. Reúne a 120 para atletas de más de 10 países y es clasificatorio al Mundial de Corea en Seúl 2026.

    Copa Panamericana de Escalada Deportiva en Armenia (21 al 28 de noviembre), con una inversión de $565 millones.

    Esta contará con 120 deportistas élite de más de 15 países y otorgará puntos para el ranking mundial.

    Con esta estrategia de apoyo, el Ministerio del Deporte reafirmó a Colombia como un epicentro de eventos multideportivos y un referente en la inclusión y el desarrollo deportivo a nivel continental.

    Pese a la inversión, hay una profunda preocupación en el deporte colombiano por el recorte presupuestal para la ciencia del 2026.

