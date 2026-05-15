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Resumen: Capturaron en El Bagre a tres presuntos sicarios del Clan del Golfo con fusil, pistolas y munición.

¡Le pegaron duro al sicariato del Clan del Golfo! Cayeron ‘Catiro’, ‘Niche’ y ‘Rolo’ con fusil y pistolas en Antioquia

Tres presuntos integrantes del componente sicarial del Clan del Golfo fueron capturados durante operativos adelantados por la Policía Nacional y el Ejército en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

Las capturas se realizaron mediante dos diligencias de allanamiento y registro desarrolladas en el marco de la estrategia “Juntos por Antioquia”, liderada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con tropas del Ejército Nacional.

Durante el operativo fueron detenidos alias ‘Catiro’, alias ‘Niche’ y alias ‘Rolo’, quienes, según las investigaciones, harían parte del componente criminal focalizado del Clan del Golfo que opera en los municipios de El Bagre y Zaragoza.

Las autoridades indicaron que los capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas

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En medio de los procedimientos fueron incautados un fusil calibre 5.56 milímetros, una pistola Glock calibre 9 milímetros, una pistola Beretta del mismo calibre, proveedores para las armas, 97 cartuchos de diferentes calibres y tres equipos móviles.

De acuerdo con información de inteligencia, alias “Catiro” presenta antecedentes judiciales por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Además, las autoridades señalaron que los tres hombres tendrían una trayectoria criminal superior a cinco años dentro del Clan del Golfo y estarían relacionados con la planeación y ejecución de acciones violentas contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública.

La Policía aseguró que continuará adelantando operativos para afectar las capacidades criminales de estructuras ilegales responsables de homicidios, intimidaciones y hechos violentos en distintas regiones de Antioquia.

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