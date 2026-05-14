¿Otra guerra entre Shakira y Piqué? Nueva polémica por Milan y Sasha desata rumores de demanda

Resumen: Nuevas versiones desde España aseguran que Gerard Piqué estaría incómodo por la exposición pública de Milan y Sasha durante la gira mundial de Shakira. La polémica habría aumentado tras unas declaraciones de la cantante en las que se describió como “madre soltera”, situación que desató rumores sobre una posible demanda relacionada con la privacidad de sus hijos. Hasta ahora, ninguna de las dos partes ha confirmado acciones legales.

La relación entre Shakira y Gerard Piqué vuelve a estar en el centro de la conversación internacional luego de que surgieran nuevas versiones sobre una posible disputa relacionada con sus hijos, Milan y Sasha.

Aunque durante los últimos meses parecía existir mayor tranquilidad entre ambos tras su mediática separación, recientes situaciones habrían provocado un nuevo distanciamiento entre la cantante barranquillera y el exfutbolista español.

La polémica comenzó a crecer después de varias publicaciones y reportes difundidos por medios españoles, entre ellos Europa Press, donde se aseguró que personas cercanas a Piqué estarían inconformes con la exposición pública que han tenido los menores durante algunos momentos de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

De acuerdo con esas versiones, Milan y Sasha habrían aparecido en contenidos audiovisuales proyectados durante algunos conciertos masivos de la artista, incluida la presentación realizada el pasado 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Según medios europeos, este tema habría causado molestia en el entorno del exjugador del FC Barcelona, especialmente porque, al parecer, no existiría autorización previa para la aparición pública de los niños en ese contexto.

La frase de Shakira que habría aumentado la tensión

El tema tomó todavía más fuerza después de unas declaraciones realizadas por la cantante colombiana durante uno de sus conciertos, donde se describió públicamente como “madre soltera”. La frase rápidamente generó reacciones en redes sociales, pues algunos sectores interpretaron el comentario como una indirecta relacionada con el papel de Piqué en la crianza de Milan y Sasha.

Desde entonces comenzaron las especulaciones sobre una posible acción legal por parte del empresario español para proteger la privacidad de sus hijos. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de una demanda ni de un proceso judicial abierto entre ambas figuras públicas.

La periodista española Silvia Taulés fue una de las personas que habló sobre el tema en medios europeos, asegurando que personas cercanas a Piqué le habrían recomendado acudir a la justicia debido a la supuesta “sobreexposición” de los menores durante la gira internacional de la cantante.

Pese al ruido mediático, el abogado de Gerard Piqué evitó entregar detalles concretos cuando fue consultado por periodistas en España. “No te puedo decir nada porque no tengo ni idea, de verdad. Os lo agradezco, pero no puedo daros información de nada, muchas gracias”, declaró el representante legal ante medios citados por Europa Press.

El abogadoampoco quiso referirse al estado actual de la relación entre Shakira y Piqué ni aclaró si existe algún tipo de negociación privada entre ambas partes para evitar que el conflicto escale legalmente.

Una separación que sigue generando repercusión mundial

Desde que anunciaron oficialmente su ruptura en junio de 2022, la relación entre Shakira y Gerard Piqué ha permanecido bajo constante atención mediática. Lo que inicialmente fue comunicado como una separación privada terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas del entretenimiento internacional.

Con el paso del tiempo, canciones como BZRP Music Sessions #53, Monotonía y otras producciones musicales de la barranquillera alimentaron aún más el interés del público alrededor de la ruptura y de la posterior relación sentimental de Piqué con Clara Chía Martí.

Además de las indirectas musicales y las apariciones públicas de ambos, los acuerdos relacionados con la custodia y crianza de Milan y Sasha han sido tema recurrente en medios españoles y latinoamericanos.

Ahora, la nueva controversia relacionada con la gira mundial de Shakira vuelve a poner sobre la mesa las diferencias que todavía existirían entre la expareja, especialmente en temas relacionados con la privacidad y exposición mediática de sus hijos.

Por el momento, ni Shakira ni Gerard Piqué han realizado declaraciones oficiales sobre una posible demanda. Mientras tanto, las especulaciones continúan creciendo en programas de entretenimiento y redes sociales, donde millones de seguidores siguen atentos cada movimiento de una de las exparejas más mediáticas de los últimos años.