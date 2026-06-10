Caso de Sara Millerey: Capturados podrían quedar libres por vencimiento de términos

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El caso Sara Millerey enfrenta un momento crítico: los dos capturados podrían solicitar la libertad por vencimiento de términos mientras avanza el proceso judicial.

El caso de Sara Millerey atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que ocurrió el crimen que conmocionó a Antioquia.

Los dos hombres capturados e investigados por su presunta participación en los hechos podrían solicitar la libertad por vencimiento de términos, situación que ha generado preocupación entre familiares, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, fue atacada el 4 de abril de 2025 en el municipio de Bello.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima habría sido retenida y agredida violentamente, sufriendo múltiples fracturas en brazos, piernas y tórax. Posteriormente, fue arrojada a la quebrada La García.

Actualmente, los principales procesados dentro del caso Sara Millerey son Juan Camilo, alias “Teta”, y Juan David, alias “Chuky”, señalados de tener presuntos vínculos con la estructura criminal conocida como “El Mesa”.

Ambos permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La preocupación surgió luego de que fuera aplazada una audiencia clave que estaba programada para el 9 de junio de 2026.

Lea también: Gloria Arizabaleta frenó el revuelo: aclaró que Petro no queda suspendido de manera automática

Según la legislación colombiana, la detención preventiva no puede superar un año sin que exista una decisión judicial de fondo, por lo que las defensas podrían solicitar la libertad provisional de los procesados.

Sin embargo, esto no implicaría el cierre de la investigación ni la eliminación de los cargos.

En caso de prosperar la solicitud, los acusados continuarían vinculados al proceso y enfrentarían el juicio en libertad.

Mientras tanto, la Fiscalía anunció que buscará solicitar una extensión de la medida de aseguramiento para evitar que los investigados abandonen la cárcel antes de que exista una decisión definitiva dentro del caso de Sara Millerey.

Más noticias de Bello