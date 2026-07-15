¡Les dañaron el golpe! Cinco capturados tras millonarios robos en El Poblado

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Resumen: Cinco capturados por robos en El Poblado y la recuperación de bienes avaluados en más de $84 millones durante operativos adelantados por las autoridades en Medellín.

Los robos en El Poblado volvió a ser blanco de las autoridades tras una ofensiva que permitió la captura de cinco presuntos delincuentes y la recuperación de bienes avaluados en más de $84 millones.

Los resultados se obtuvieron en tres procedimientos adelantados por la Policía en este sector de Medellín, donde se frustraron diferentes hechos delictivos.

Durante los operativos, los uniformados lograron recuperar dos cadenas de oro, dos motocicletas, un teléfono celular y dinero en efectivo que habían sido hurtados a las víctimas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los capturados intimidaban a los ciudadanos con armas de fuego o elementos similares y utilizaban motocicletas para facilitar la comisión de los delitos y su posterior huida.

Uno de los casos más relevantes de los robos corresponde a un atraco de dos cadenas de oro valoradas en $80 millones.

En otro procedimiento, las autoridades recuperaron las pertenencias de una ciudadana extranjera, además de dos motocicletas, un celular y dinero en efectivo que también habían sido hurtados.

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Las capturas fueron posibles gracias a la articulación entre las labores de patrullaje, la información suministrada por la ciudadanía y la rápida reacción de las patrullas que atendieron los casos.

Durante los procedimientos también fueron incautadas una pistola traumática, un arma plástica tipo pistola, un teléfono celular y las motocicletas presuntamente utilizadas para cometer los delitos.

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El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que la respuesta institucional frente al delito continúa fortaleciéndose y destacó que las acciones coordinadas entre la Policía, la Fiscalía y la Administración Distrital buscan cerrarles el paso a quienes afectan la tranquilidad de los ciudadanos.

Los cinco capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en su proceso de judicialización.

🚨A los atracadores les tenemos un mensaje: en Medellín se les acabó el negocio. En tres procedimientos diferentes se capturaron a cinco delincuentes dedicados al hurto y se recuperaron más de $84 millones en bienes robados: cadenas de oro, dos motos, un celular y dinero en… pic.twitter.com/RWnGRx70El — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 15, 2026

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