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Resumen: Diez personas fueron capturadas en Antioquia por su presunta participación en una red dedicada al **robo de combustible** mediante válvulas clandestinas.

Robo de combustible por más de $8 mil millones: 10 capturados en Antioquia

Diez personas fueron capturadas por su presunta participación en una estructura dedicada al robo de combustible mediante la instalación de válvulas clandestinas sobre el poliducto Sebastopol–Medellín. El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental durante la operación estructural ‘Freya’.

De acuerdo con la Policía, fueron realizadas 10 diligencias de registro y allanamiento en Medellín, Bello, San Luis y San Roque, en Antioquia.

Como resultado, las autoridades hicieron efectivas las órdenes judiciales de captura contra 10 personas, quienes son investigadas por los delitos de apoderamiento y receptación de hidrocarburos, concierto para delinquir y daño a la infraestructura energética y petrolera.

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Durante los procedimientos también fueron incautados cinco teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis dentro del proceso investigativo.

La investigación estableció que la estructura habría operado durante aproximadamente dos años y utilizaba válvulas clandestinas para extraer derivados del petróleo directamente del poliducto. Posteriormente, los combustibles eran almacenados y transportados de manera ilegal.

Según las autoridades, el material obtenido mediante este robo de combustible era destinado al abastecimiento irregular de estaciones de servicio, actividades de minería ilegal y comercialización ilícita en diferentes municipios.

La Policía señaló que las actividades de la organización habrían ocasionado pérdidas superiores a los $8.000 millones a la infraestructura de Ecopetrol.

Además, las autoridades indicaron que parte de las ganancias obtenidas habría terminado en manos de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, que presuntamente recibía cerca del 20% de los recursos generados por la actividad.

Con la operación ‘Freya’, la Policía busca afectar la estructura encargada del robo de combustible y evitar que estos recursos continúen financiando actividades ilegales.

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