Robaron cadena y manilla de oro, pero terminaron capturados en plena persecución

Resumen: Dos hombres fueron capturados tras el robo de joyas de oro en el barrio Doce de Octubre, en Medellín.

Dos hombres fueron capturados en el noroccidente de Medellín luego de ser señalados de participar presuntamente en robar una cadena y manilla de oro en el barrio Doce de Octubre.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Policía Nacional en coordinación con la Alcaldía de Medellín, tras la activación de un ‘plan candado’ en la zona.

Según la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron en inmediaciones del CAI del sector de Solla, donde los presuntos responsables, que se movilizaban en motocicleta, habrían intimidado a varias personas con arma de fuego para despojarlas de una cadena y una manilla de oro.

Tras recibir las características de los sospechosos, las patrullas iniciaron una persecución que terminó en la carrera 64C con calle 108, donde fueron interceptados y capturados en flagrancia.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron un arma traumática que habría sido utilizada durante el hurto.

Las autoridades informaron que las joyas de oro robadas están avaluadas en aproximadamente $10.500.000. Aunque los elementos no fueron recuperados durante el operativo, los detenidos manifestaron que los habrían arrojado mientras escapaban de la persecución policial.

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Las víctimas reconocieron plenamente a los capturados como los presuntos responsables del robo, situación que permitió avanzar en el proceso judicial por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de arma de fuego y fuga de presos.

Precisamente, uno de los detenidos portaba un brazalete electrónico del Inpec al momento de la captura, por lo que también fue dejado a disposición de las autoridades por incumplir las medidas judiciales que tenía vigentes.

Durante el operativo, algunos integrantes de la comunidad agredieron a los implicados. Sin embargo, la situación fue controlada por la Policía, que garantizó su traslado a un centro asistencial antes de ser presentados ante la Fiscalía General de la Nación.

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