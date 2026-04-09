Capturados presuntos integrantes de ‘Los Stone’: se hacían pasar por integrantes de grupos armados

Resumen: Seis presuntos integrantes de ‘Los Stone’ fueron capturados en operativos realizados en Viotá, Sibaté y Bogotá. Las autoridades los señalan de delitos como secuestro extorsivo, extorsión y tráfico de armas, y los vinculan con el secuestro de un sacerdote en 2025.

En un operativo adelantado en distintos puntos de Cundinamarca y Bogotá, las autoridades lograron la captura de seis personas señaladas de integrar una estructura criminal conocida como ‘Los Stone’, presuntamente dedicada a delitos como secuestro extorsivo, extorsión agravada y tráfico de armas.

Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en los municipios de Viotá y Sibaté, así como en la capital del país, en una acción que permitió desarticular este grupo delincuencial organizado. De acuerdo con la información oficial, los capturados también deberán responder por el delito de concierto para delinquir.

Señalados por secuestro de un sacerdote

Entre los hechos que se les atribuyen está el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes Guerrero, ocurrido en junio de 2025 en el municipio de Viotá. Según las autoridades, la víctima permaneció en cautiverio durante 40 días antes de recuperar su libertad.

Este caso generó rechazo en la comunidad y motivó el despliegue de acciones investigativas que, con el tiempo, permitieron identificar a los presuntos responsables y avanzar en su captura.

Esto le podría interesar: ¡Orgullo nacional! El grupo ‘Colombia Canta y Encanta’ llevará nuestra música andina a EE. UU. y Brasil

Suplantaban grupos armados para intimidar

Las investigaciones también indican que los integrantes de esta estructura criminal utilizaban estrategias de intimidación para cometer sus delitos. Una de ellas consistía en hacerse pasar por miembros del Estado Mayor Central, con el fin de generar temor en la población y facilitar las exigencias económicas a sus víctimas.

¡ ‘ ’! En una operación contundente en Viotá, Sibaté y Bogotá, capturamos a seis integrantes de esta estructura criminal. Deberán responder ante la justicia por secuestro… pic.twitter.com/gnJgXQoSpo — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 9, 2026

Este tipo de prácticas, según se ha conocido, buscaba reforzar el control sobre las personas afectadas y aumentar la presión durante los procesos de extorsión.

Operativos contra el secuestro y la extorsión

Con estas capturas, las autoridades reiteraron que continúan fortaleciendo las acciones contra estructuras dedicadas a estos delitos en distintas regiones del país. La operación hace parte de una estrategia enfocada en contrarrestar el secuestro y la extorsión, conductas que siguen siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad.

Los seis capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que avanzarán en el proceso judicial correspondiente para definir su situación legal.

Entretanto, las autoridades señalaron que mantendrán los operativos en diferentes zonas del país con el objetivo de afectar las finanzas y la capacidad operativa de este tipo de organizaciones criminales.