Resumen: Tres personas fueron capturadas en el Centro de Medellín por portar armas ilegales durante operativos de seguridad de la Policía.

Caen tres hombres armados en el Centro de Medellín tras operativos de la Policía

En medio de operativos de control y prevención realizados en el Centro de Medellín, las autoridades lograron la captura por porte ilegal de armas de tres personas que fueron sorprendidas con armamento sin los permisos requeridos.

Los procedimientos fueron adelantados por unidades de la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la administración distrital, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y combatir delitos en esta zona de la ciudad.

Uno de los casos se presentó luego de que los uniformados recibieran una alerta por el hurto a un ciudadano en el Centro. Tras la denuncia, las autoridades activaron un plan candado que permitió ubicar e interceptar la motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 31 y 40 años, señalados de intimidar a la víctima con un arma de fuego para robarle una cadena de oro.

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Durante el procedimiento, los policías incautaron el arma utilizada en el hecho, inmovilizaron la motocicleta y lograron recuperar la cadena robada, cuyo valor fue estimado en cerca de tres millones de pesos.

Otro capturado con revólver

El segundo caso ocurrió en el barrio Estación Villa, donde una patrulla de vigilancia detuvo a un joven de 21 años que portaba un revólver sin contar con permiso para su tenencia o porte.

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El arma fue incautada inmediatamente y el hombre fue capturado en el lugar por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras un juez de la República define su situación legal.

Las autoridades reiteraron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de prevenir delitos y mejorar las condiciones de seguridad en el Centro de Medellín.

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