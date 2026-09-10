¡Los pillaron! Cuatro capturados tras persecución por un raponazo en Guayabal

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Resumen: Cuatro personas fueron capturadas tras un hurto en Guayabal. Las autoridades recuperaron cuatro celulares e inmovilizaron una motocicleta durante la persecución.

Un hurto en Guayabal terminó con cuatro personas capturadas, cuatro celulares recuperados y una motocicleta inmovilizada, luego de un operativo de reacción desplegado por las autoridades tras una alerta ciudadana.

El caso se registró en el sector Guayabal, comuna 15 de Medellín, donde se reportó un robo bajo la modalidad de raponazo. La información fue entregada a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió activar la respuesta de las patrullas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el seguimiento a las motocicletas involucradas fue apoyado por el sistema de cámaras LPR, tecnología utilizada para el reconocimiento automático de placas vehiculares.

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Con el monitoreo de estos dispositivos y la reacción de los uniformados, las autoridades lograron establecer el recorrido de las motos y desplegar una persecución hasta interceptarlas. Durante el procedimiento fueron capturadas cuatro personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

En el operativo también fueron recuperados cuatro teléfonos celulares que, según la información entregada sobre el caso, habían sido hurtados durante el hecho. Una motocicleta relacionada con el procedimiento fue inmovilizada.

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El mandatario local destacó la importancia de la denuncia oportuna de los ciudadanos y del uso de las herramientas tecnológicas disponibles para apoyar la reacción de la Policía frente a los hechos delictivos.

“¡Los pillamos!”, señaló Gutiérrez al referirse al procedimiento y aseguró que en Medellín quienes cometan delitos se encontrarán con una respuesta de las autoridades.

Este hurto en Guayabal se suma a los procedimientos que adelantan las autoridades en diferentes sectores de Medellín para atender reportes de hurto y ubicar a quienes sean señalados de participar en estos hechos.

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