Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades revelaron quiénes son los presuntos integrantes de Los Costeños capturados por el atentado contra un exsocio de ‘La Gata’ en Barranquilla.

¿Quiénes son los capturados por la brutal balacera contra exsocio de ‘La Gata’ en Barranquilla?

Nuevos detalles surgieron sobre los presuntos responsables de la balacera ocurrida frente a la empresa de seguridad Atenas, en Barranquilla, donde murió un escolta y varias personas resultaron heridas.

Las autoridades confirmaron que los tres capturados harían parte de la estructura criminal conocida como Los Costeños.

Según el reporte preliminar de la Policía, entre los detenidos se encuentra Daniel de Jesús, alias ‘Danielito’, de 23 años, quien habría participado en el ataque dirigido contra Raúl Montes, socio y propietario de la empresa de seguridad Atenas, y antiguo colaborador de Enilse López, conocida como alias ‘La Gata’.

Las investigaciones indican que alias ‘Danielito’ ya había sido capturado el pasado 7 de mayo por su presunta participación en un homicidio, aunque posteriormente recuperó la libertad.

Además, registra anotaciones judiciales por hurto calificado, porte ilegal de armas y otros delitos. Durante el intercambio de disparos ocurrido en la calle 84 con carrera 43B, resultó herido.

Otro de los señalados integrantes de Los Costeños es Joel Andrés, de 22 años, quien, según las autoridades, ha sido detenido en tres ocasiones por porte ilegal de armas de fuego.

Lea también: Anuncian la suspensión de permisos de porte de armas por elecciones en Bogotá y Cundinamarca

El tercer implicado corresponde a un adolescente de 17 años conocido con el alias de ‘Luchito’. El menor también resultó lesionado durante la balacera y registra antecedentes por porte ilegal de armas tras una captura realizada en octubre del año pasado.

De acuerdo con la investigación preliminar, los tres presuntos integrantes de Los Costeños habrían participado directamente en el atentado armado perpetrado frente a la sede de la empresa Atenas Seguridad Privada.

En el ataque murió el escolta Argenis Andrés, de 30 años, mientras que otros tres hombres de seguridad resultaron heridos.

En la escena las autoridades hallaron decenas de vainillas de diferentes calibres, además de un proveedor tipo tambor adaptado a una pistola 9 milímetros, accesorio que permitía disparar hasta 50 cartuchos.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y serán presentados ante un juez en las próximas horas.

Más noticias de Colombia