Resumen: El artista cartagenero Yelex, conocido como "El Ángel de Calle", presentó su nuevo sencillo "Follow Me", una canción trabajada junto a DJ Jac que transforma el desamor en un tema lleno de energía positiva y ritmos urbanos con esencia afrocaribeña. Con más de 137 mil oyentes mensuales en Spotify y un historial de colaboraciones con figuras de la talla de Ryan Castro y Farruko, este lanzamiento consolida a Yelex como una de las grandes promesas de la música urbana en Colombia y marca el inicio de una nueva etapa de proyección y evolución en su carrera artística.

Del desamor a la pista de baile: Yelex, el ‘Ángel de Calle’, revoluciona el urbano con “Follow Me”

El género urbano en Colombia sigue demostrando su inagotable capacidad de renovación, y esta vez los reflectores apuntan directo al Caribe. Alejandro López Pérez, conocido artísticamente como YELEX, acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado “Follow Me”, una propuesta fresca que transforma el trago amargo de una ruptura amorosa en un estallido de energía y positivismo.

Con este lanzamiento, el artista cartagenero se consolida como una de las promesas con mayor proyección internacional dentro de la escena musical del país, fusionando los ritmos urbanos globales con el inconfundible sabor afrocaribeño.

La historia detrás del «Ángel de Calle»

A diferencia de otros artistas que construyen una fachada comercial, la identidad de YELEX es puramente orgánica. Su apodo, «El Ángel de Calle», tiene raíces profundas que se remontan a su infancia:

El debut: Siendo apenas un niño, participó como actor en la película colombiana Ángeles de Calle.

Las raíces: Años más tarde, el destino lo llevaría a crecer en Los Ángeles, un sector del popular barrio El Pozón en Cartagena.

Esta mezcla de vivencias forjó en el joven nacido en 2001 un alma guerrera y auténtica, elementos que hoy se traducen en la propuesta estética y lírica de su proyecto musical.

«Follow Me»: Sanar el corazón sin victimización

El nuevo sencillo nació de la complicidad y el disfrute en el estudio junto a DJ Jac, surgiendo de manera natural durante un encuentro entre amigos. La canción destaca por abordar el desamor desde una perspectiva de madurez, resignación y, sobre todo, mucha energía para seguir adelante.

La esencia del tema queda plasmada desde su introducción:

“Follow Me, yo me río de tus locuras… fui una aventura pa’ ti”

Lejos de la melancolía tradicional del despecho, YELEX le apuesta a la fiesta y a la buena vibra como la mejor medicina para cerrar ciclos sentimentales.

Una carrera en franco ascenso

Con tan solo 25 años, el impacto de YELEX en las plataformas digitales ya es una realidad. Actualmente supera los 137 mil oyentes mensuales en Spotify y su versatilidad para navegar entre el reguetón, los ritmos afro y las nuevas tendencias urbanas le ha permitido conectar con audiencias nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera, ha respaldado su talento compartiendo proyectos y colaborando con pesos pesados de la industria como:

Ryan Castro

Farruko

De La Ghetto

Hamilton

Éxitos previos como «Querida», «Tras de Ti», «Náufrago» y «KIKI» ya habían cimentado una base sólida de seguidores. Ahora, con “Follow Me”, YELEX no solo inicia una nueva etapa de evolución artística, sino que abre oficialmente su posicionamiento mediático para demostrarle al mundo de qué está hecho el talento del Caribe colombiano.