Resumen: Capturan a tres implicados en un millonario hurto en Concordia. La Policía resolvió el caso en 48 horas y recuperó parte del dinero robado.

Caen los implicados del robo de película en Concordia: el hurto superó los $125 millones

Las autoridades lograron esclarecer un hurto millonario que había generado preocupación entre los habitantes de Concordia, Antioquia.

Tres personas fueron detenidas por orden judicial y parte del dinero sustraído fue recuperado gracias a la rápida reacción investigativa de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en Antioquia.

El caso del hurto ocurrió el pasado 5 de diciembre, en horas de la madrugada, cuando tres individuos ingresaron a un establecimiento comercial del barrio Centro y se llevaron una suma considerable de efectivo.

Desde ese momento, los investigadores de la Policía iniciaron entrevistas, visitas técnicas y análisis del material recopilado, lo que permitió construir la ruta del delito y perfilar a los posibles responsables.

Las pesquisas avanzaron con rapidez y, gracias a la evidencia recolectada, se obtuvieron órdenes de captura contra los tres implicados.

Los procedimientos se realizaron el 7 de diciembre, logrando detener a alias ‘Libaniel’, señalado como coordinador del hurto; alias ‘Yeison’, presunto ejecutor principal; y alias ‘Molina’, quien habría facilitado el ingreso al local y la sustracción del dinero.

Durante el operativo se recuperaron $32 millones de pesos en efectivo, representados en billetes de diferentes denominaciones. Sin embargo, la investigación permitió descubrir que el monto total denunciado inicialmente $125 millones de pesos no correspondía únicamente al incidente del día del robo, sino a faltantes previos que uno de los capturados, quien trabajaba como administrador, habría cometido de forma sistemática.

El caso fue esclarecido gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía, que continúan con el proceso de judicialización por el delito de hurto agravado.

Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con celeridad para proteger el patrimonio de los ciudadanos y garantizar la seguridad en los municipios del departamento.

