Resumen: Lo que Orlando no esperaba era encontrar a la madre de su hija junto a su actual pareja

¡Iba por un abrazo! Joven paisa viajó desde Medellín para ver a su hija y fue asesinado, al parecer por la pareja de su ex

Minuto30.com .- Un viaje lleno de amor y esperanza terminó en una pesadilla en el barrio Ondas del Caribe, en la capital del Magdalena. Orlando de Jesús Lobo Vega, un joven de 27 años oriundo de Antioquia, fue asesinado este domingo 5 de abril tras llegar a Santa Marta con el único propósito de visitar a su hija de tan solo dos años, a quien no veía hace tiempo debido a la distancia.

El fatal desenlace se produjo en medio de un confuso incidente de intolerancia que involucra a la actual pareja sentimental de la madre de la menor.

Un reencuentro que nunca llegó

Orlando, motivado por el deseo de compartir con su pequeña, llegó a la vivienda donde reside su expareja. Sin embargo, al no obtener respuesta a sus llamados y temiendo que algo extraño estuviera ocurriendo al interior, el joven tomó la desesperada decisión de ingresar a la propiedad saltando una reja y, según versiones preliminares, intentando entrar por el techo.

Lo que Orlando no esperaba era encontrar a la madre de su hija junto a su actual pareja. El hombre que se encontraba en la casa le reclamó airadamente por entrar de forma arbitraria, situación que escaló rápidamente de las palabras a la violencia física.

El ataque mortal

En medio del altercado, el sujeto esgrimió un arma blanca y le propinó una puñalada mortal al joven padre frente a la mirada atónita de los presentes. Orlando de Jesús alcanzó a ser auxiliado y trasladado de urgencia al Puesto de Salud de Bastidas, pero lamentablemente el cuerpo médico confirmó que llegó sin signos vitales.

La familia de Orlando en Medellín recibió la noticia con absoluta devastación. Describen al joven como un hombre trabajador cuyo único motor era el bienestar de su hija.

Las autoridades adelantan las pesquisas y operativos en el sector de Ondas del Caribe y barrios aledaños para dar con el paradero del presunto asesino, quien huyó del lugar tras cometer el crimen. Se espera que en las próximas horas se emita una orden de captura oficial.