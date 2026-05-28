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Resumen: Autoridades capturaron a 22 presuntos integrantes de Los Pinos, estructura señalada de tráfico de droga, homicidios y extorsiones en Bogotá.

Cayeron ‘Los Pinos’: red criminal movía droga y ordenaba homicidios desde la cárcel en Bogotá

Las autoridades anunciaron la desarticulación de ‘Los Pinos’, una estructura delincuencial señalada de tráfico de estupefacientes, homicidios y extorsiones en varias zonas de Bogotá.

En medio de la operación fueron capturadas 22 personas, entre ellas presuntos cabecillas y sicarios vinculados a la organización.

El operativo fue adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad luego de más de un año de investigaciones que incluyeron seguimientos, interceptaciones telefónicas, labores de vigilancia y trabajo con agentes encubiertos.

Según las autoridades, ‘Los Pinos’ tendría injerencia criminal principalmente en las localidades de Usaquén y San Cristóbal, donde comercializaban droga bajo la modalidad de menudeo en parques, vías públicas y sectores residenciales como los barrios La Gloria y Los Libertadores.

Durante las diligencias judiciales fueron realizados 20 allanamientos que permitieron la captura de 19 hombres y tres mujeres. Además, las autoridades incautaron marihuana, munición y varios dispositivos móviles utilizados presuntamente para coordinar las actividades ilegales.

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De acuerdo con las investigaciones, alias “Costa”, señalado como uno de los máximos cabecillas de ‘Los Pinos’, continuaba coordinando las acciones criminales desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Las autoridades también lo relacionan con el homicidio de un patrullero ocurrido en el barrio El Restrepo en 2022.

Otro de los señalados es alias “Santanderiano”, quien presuntamente dirigía extorsiones, homicidios y tráfico de droga desde la cárcel de Jamundí. Asimismo, fue identificado alias “Vega”, señalado de ordenar varios asesinatos relacionados con disputas internas y ajustes de cuentas.

Las autoridades también capturaron a presuntos sicarios de la estructura, entre ellos alias “Quintero”, quien sería el jefe encargado de ejecutar homicidios ordenados por la organización criminal.

Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra 16 de los capturados. La investigación continúa para establecer posibles vínculos de ‘Los Pinos’ con otros hechos violentos registrados recientemente en la capital del país.

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