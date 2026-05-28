Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Ante el impacto de esta dolorosa pérdida, la Secretaría de Educación informó que actualmente se encuentra desplegando un equipo de profesionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa de la institución.

¡Se desvaneció! Secretaría de Educación de Medellín lamenta la muerte de estudiante tras clase de Educación Física

Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Educación, emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el trágico fallecimiento de Danier Romaña Mosquera, un estudiante menor de edad perteneciente a la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar.

El trágico incidente ocurrió al interior de las instalaciones educativas y ha generado una profunda consternación en toda la comunidad escolar.

Detalles del lamentable suceso

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades educativas, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

El incidente: El menor de edad perdió el conocimiento de manera súbita inmediatamente después de haber participado en una clase de educación física.

Atención de emergencia: Una vez se presentó el desmayo, la institución activó de manera inmediata los protocolos de atención y primeros auxilios establecidos para este tipo de emergencias.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El desenlace: Danier fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano para recibir atención médica especializada; sin embargo, lamentablemente el personal médico confirmó su fallecimiento tiempo después.

Acompañamiento institucional y condolencias

Ante el impacto de esta dolorosa pérdida, la Secretaría de Educación informó que actualmente se encuentra desplegando un equipo de profesionales para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa de la institución.

«Desde la Secretaría de Educación expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, compañeros y comunidad educativa en este difícil momento», concluyó el comunicado oficial de la dependencia distrital.