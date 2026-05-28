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Resumen: Cuatro presuntos integrantes de “Los de la Truchera” fueron capturados en Támesis por tráfico de drogas y suministro de estupefacientes a menores.

Así operaba ‘Los de la Truchera’, grupo criminal señalado de microtráfico en escenarios deportivos de Támesis

Un operativo adelantado por la Policía y la Fiscalía permitió la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los de la Truchera”, señalados de participar en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el municipio de Támesis, Antioquia.

La acción judicial fue realizada por la Unidad Básica de Investigación Criminal DIPRO DEANT en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y suministro de sustancias psicoactivas a menores de edad.

Según las investigaciones, “Los de la Truchera” tendría injerencia en sectores conocidos como “La 40” y “La Truchera”, zonas cercanas al estadio municipal y al coliseo CIC, lugares frecuentados por habitantes y jóvenes del municipio.

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Las autoridades indicaron que la estructura utilizaba modalidades de venta estacionaria y entrega a domicilio para distribuir las sustancias ilícitas. Además, señalaron que la actividad delincuencial venía siendo monitoreada desde el año 2024.

De acuerdo con el reporte oficial, este grupo generaría rentas ilegales cercanas a los $23 millones de pesos mensuales producto de la comercialización de drogas en el municipio.

Las investigaciones también permitieron establecer que los detenidos acumulan más de diez anotaciones judiciales por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las audiencias judiciales y el proceso investigativo para determinar si existirían otros integrantes vinculados a esta estructura delincuencial.

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