Estudiantes protestan y bloquean la vía a Machado, Copacabana: recomiendan tomar vías alternas

Resumen: Bloqueo total en la vía a Machado en Copacabana. Estudiantes de la I. E. La Trinidad protestan exigiendo mejoras en el aseo y salubridad del plantel. Se recomienda tomar la Autopista Norte.

Desde las primeras horas de la mañana de este jueves, 23 de octubre, la vía a Machado, una arteria clave en el norte del Valle de Aburrá, permanece completamente bloqueada.

La razón del cierre es una protesta organizada por estudiantes de la Institución Educativa La Trinidad del municipio de Copacabana, quienes exigen mejoras urgentes en las condiciones de aseo y salubridad del plantel.

El bloqueo en la vía a Machado ha obligado a conductores a buscar rutas alternas, como la Autopista Norte, y generando congestiones vehiculares.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial detallando los compromisos adquiridos por la Alcaldía, se ha confirmado que los manifestantes son principalmente menores de edad.

Esta situación ha llevado a las autoridades y a líderes comunitarios a emitir un llamado a la calma y a la comprensión, dado que se trata de una movilización pacífica.

Las autoridades de tránsito y la Policía recomiendan a la ciudadanía utilizar la Autopista Norte como alternativa de movilidad mientras se logra restablecer el orden en el sector.

Se espera que el diálogo entre los representantes estudiantiles, la comunidad educativa y funcionarios de la Alcaldía de Copacabana permita llegar a acuerdos que permitan despejar la vía a la brevedad posible.

