Resumen: Golpe al Grupo Delincuencial La Terraza en El Peñol: Tres capturados por homicidios y tráfico de estupefacientes. Incautaron granada de fragmentación y droga. Alias “Negro Mina”, implicado en tres crímenes.

Capturan a tres presuntos sicarios y narcos de ‘La Terraza’ en El Peñol

La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del temido Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘La Terraza’, quienes son señalados de coordinar homicidios y el tráfico de estupefacientes en el municipio de El Peñol, Antioquia.

La operación, enmarcada en las estrategias “Actuando por Antioquia” y el “Plan 90 Días”, fue ejecutada el pasado 18 de octubre de 2025.

El operativo fue desarrollado de manera articulada entre la SIJIN, Inteligencia Policial, el Grupo de Operaciones Especiales y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, mediante diligencia de allanamiento y registro en una zona rural del municipio.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron material de guerra y estupefacientes: una pistola 9mm marca Prieto Beretta con proveedor y cartuchos, una granada de fragmentación, cuatro cartuchos calibre 38, además de 2.500 gramos de marihuana, 150 gramos de base de coca y tres grameras.

Lea también: Aprehendida menor vinculada al microtráfico en Betulia: tenía drogas y armas en su poder

Entre los capturados se encuentran tres fichas clave en la estructura criminal. Uno de ellos es Brayan David, alias ‘Negro Mina’, oriundo de El Peñol. Con una trayectoria criminal de dos años, este sujeto habría sido designado como coordinador de sicarios al servicio del GDO y es vinculado directamente con al menos tres homicidios ocurridos en el municipio.

Además de la captura de alias ‘Negro Mina’ cayeron alias ‘Jairito’, señalado como el coordinador logístico del tráfico de estupefacientes, y alias ‘Dani’, presunto sicario y distribuidor de narcóticos para el grupo.

Con esta acción, la Policía Nacional logra afectar la estructura financiera y delictiva de ‘La Terraza’ en el municipio de El Peñol.

Más noticias de Antioquia