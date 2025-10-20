Resumen: Una menor de edad fue aprehendida en Betulia durante un operativo de la Policía Nacional en el que fueron incautadas tres armas de fuego y varias dosis de estupefacientes. Según las autoridades, la joven estaría vinculada a una red dedicada al microtráfico en el Suroeste antioqueño y se desempeñaba como expendedora de drogas en la zona urbana del municipio.

Aprehendida menor vinculada al microtráfico en Betulia: tenía drogas y armas en su poder

Una menor de edad fue aprehendida durante un operativo de la Policía Nacional en el municipio de Betulia, Suroeste antioqueño, en el que además se incautaron tres armas de fuego y varias dosis de estupefacientes. La diligencia hizo parte de una investigación que busca desmantelar a la estructura criminal conocida como ‘Los del 20 de Julio’, señalada de controlar la venta de drogas en la zona.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Tolima, donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Concordia, con apoyo de la Fiscalía Seccional, allanaron una vivienda señalada como punto de acopio y distribución de estupefacientes.

Durante el registro, los uniformados hallaron una pistola calibre 9 mm con su proveedor y 10 cartuchos, un revólver calibre 38, una escopeta, y cantidades considerables de drogas ilícitas, entre ellas 500 gramos de marihuana, 110 gramos de bazuco y 150 gramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con la investigación, la menor aprehendida habría sido reclutada por el grupo delincuencial para encargarse del expendio de drogas en el casco urbano del municipio. Las autoridades también indicaron que la joven tenía vínculos con miembros de la misma estructura que operan en localidades cercanas como Buriticá.

Las armas y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras la adolescente será presentada ante un juez de Infancia y Adolescencia.

Este resultado se suma a las acciones que adelanta la Policía para frenar el microtráfico en el Suroeste antioqueño y golpear las economías ilegales que alimentan a estas estructuras.