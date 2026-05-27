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Resumen: Dos hombres fueron capturados en Medellín tras un hurto a extranjero registrado en Laureles. Las cámaras del 123 permitieron seguir y ubicar a los sospechosos.

Cámaras grabaron brutal robo a extranjero en Medellín: así capturaron a los señalados

Un caso de hurto a extranjero ocurrido en el occidente de Medellín terminó con la captura de dos hombres gracias al seguimiento realizado por las cámaras de videovigilancia del sistema 123 y la reacción de la Policía Nacional.

Los hechos se registraron en el sector del Puente Colombia, en Laureles Estadio, donde un ciudadano estadounidense de 31 años fue interceptado por dos hombres que, según las autoridades, lo intimidaron con un machete para quitarle sus pertenencias.

Durante el asalto, la víctima fue derribada al piso mientras los presuntos responsables emprendían la huida.

El sistema de cámaras detectó en tiempo real el hurto a extranjero y permitió que los operadores alertaran de inmediato a las patrullas cercanas.

A partir de ese momento, los visualizadores guiaron el seguimiento de los sospechosos a través de varias vías del occidente de Medellín hasta lograr su ubicación.

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Las autoridades informaron que uno de los señalados corría por la calle 50 intentando escapar, mientras el otro continuaba intimidando a la víctima con el arma blanca para facilitar la fuga. Gracias al monitoreo permanente, ambos hombres fueron interceptados a pocos metros del lugar de los hechos.

Durante el procedimiento policial fue recuperado un celular iPhone 17 Pro Max, avaluado en aproximadamente seis millones de pesos, el cual pertenecía al ciudadano extranjero afectado. Además, uno de los capturados tenía en su poder el machete que habría sido utilizado durante el robo.

Los dos implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanza la investigación judicial.

Las autoridades buscan establecer si estas personas estarían relacionadas con otros casos recientes de hurto a extranjero en Medellín.

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