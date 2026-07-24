¡Los rastreó un celular! Capturan a dos presuntos ladrones tras robo en El Poblado

Resumen: Dos personas fueron capturadas tras un presunto hurto en El Poblado, Medellín. Las autoridades recuperaron varios elementos robados e incautaron un arma traumática.

Dos personas fueron capturadas por las autoridades tras ser señaladas de participar en un hurto en El Poblado, en Medellín.

El procedimiento fue realizado en una acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que además permitió la recuperación de varios de los elementos reportados como robados y la incautación de un arma de fuego traumática.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho ocurrió en un establecimiento comercial, donde las víctimas denunciaron haber sido intimidadas con un arma para entregar cuatro teléfonos celulares y un bolso.

Tras el robo, uno de los dispositivos móviles permitió suministrar información de ubicación que facilitó la reacción inmediata de las patrullas.

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Con esos datos y las características físicas aportadas por las víctimas, uniformados desplegaron un operativo en el marco de la estrategia de seguridad. Durante las labores de búsqueda fueron ubicados un hombre y una mujer que coincidían con la descripción entregada por las personas afectadas.

En el procedimiento, las autoridades recuperaron varios de los objetos hurtados e incautaron un arma de fuego traumática que, presuntamente, habría sido utilizada para intimidar a las víctimas durante el asalto.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto calificado y agravado. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si los detenidos tendrían relación con otros casos similares registrados en la ciudad.

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