Resumen: La Personería alertó por el aumento de los suicidios en Medellín durante el primer semestre de 2026. Se reportan 91 muertes y 1.259 intentos.

Personería alerta sobre el aumento de suicidios en Medellín: 91 muertes en el primer semestre de 2026

La Personería de Medellín expresó su preocupación por el incremento de los suicidios en Medellín durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el seguimiento realizado por el Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud, entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron 91 muertes por esta causa, lo que representa un aumento de 14 casos frente al mismo periodo de 2025, según datos preliminares del Registro Único de Afiliados, Nacimientos y Defunciones (RUAF-ND).

Del total de fallecimientos, 70 correspondieron a hombres (77%) y 21 a mujeres (23%). Los grupos de edad con mayor número de casos fueron los jóvenes entre los 15 y los 24 años, con 27 muertes, seguidos por las personas entre los 30 y los 34 años, con 11 casos.

En cuanto a la distribución territorial, Villa Hermosa fue la comuna con mayor número de suicidios, al registrar 11 casos. Le siguen Popular, Manrique y La Candelaria, con siete casos cada una durante los primeros seis meses del año.

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Las cifras también evidencian un alto número de conductas suicidas. Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), entre enero y junio de 2026 se reportaron 1.259 intentos de suicidio en la ciudad. De estos, 809 correspondieron a mujeres (64,3%) y 450 a hombres (35,7%).

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Entre los principales factores asociados a estos eventos se encuentran los problemas familiares, con 401 registros; los conflictos con pareja o expareja, con 250; las dificultades económicas, con 105; los problemas laborales, con 79; y los casos de maltrato físico, psicológico o sexual, con 53 reportes.

También se identifican situaciones relacionadas con enfermedades crónicas, duelo por la muerte de familiares, conflictos escolares, problemas legales y antecedentes de suicidio en personas cercanas.

Ante este panorama, la Personería reiteró que continuará haciendo seguimiento a la Política Pública de Salud Mental de Medellín e hizo un llamado a las entidades del Distrito para fortalecer las estrategias de prevención, atención y acompañamiento que contribuyan a reducir esta problemática en la ciudad.

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