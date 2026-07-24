Resumen: Dos hombres de 18 y 20 años fueron capturados tras un homicidio en El Codito ocurrido durante el robo de un vehículo. La Policía incautó un arma de fuego.

Se robaron un carro, mataron a una persona y terminaron volcados en plena huida en Bogotá

Dos hombres, de 20 y 18 años, fueron capturados por las autoridades tras ser señalados de presuntamente participar en un homicidio en El Codito, ocurrido en medio del robo de un vehículo.

El procedimiento se desarrolló luego de una persecución policial que terminó con el automotor volcado y la incautación de un arma de fuego.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el operativo inició tras el reporte de una persona que había resultado lesionada por arma de fuego en la vía pública. Con esa información, uniformados desplegaron un plan de búsqueda para ubicar a los presuntos responsables de los hechos.

Durante las labores de seguimiento, los policías localizaron un vehículo de color gris que, al parecer, había sido hurtado minutos antes.

Lea también: ¡Los rastreó un celular! Capturan a dos presuntos ladrones tras robo en El Poblado

En medio de la persecución, los ocupantes perdieron el control del automotor y este terminó volcado, lo que permitió avanzar en la intervención de las autoridades.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Con el apoyo de la información suministrada por varios testigos, los uniformados lograron ubicar a algunos de los ocupantes del vehículo, quienes intentaban escapar del lugar tras el accidente. En el procedimiento fueron capturados dos hombres de 20 y 18 años.

Además de las capturas, las autoridades incautaron una pistola con un proveedor y cinco cartuchos, elemento que quedó a disposición de las autoridades judiciales como parte del material probatorio dentro de la investigación.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de hurto, homicidio agravado y porte de armas de fuego. Entre tanto, las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer si otras personas habrían participado en los hechos registrados en el barrio El Codito.

Más noticias de Bogotá