Resumen: La Policía capturó a dos hombres en Antioquia por abuso sexual a menores, uno en Caucasia y otro en La Ceja. Ambos fueron dejados a disposición de la justicia.

Caen dos hombres en Antioquia por abuso sexual a menores: uno era padrastro de la víctima

La Policía Nacional en Antioquia logró la captura de dos hombres señalados de cometer delitos sexuales contra menores de edad en los municipios de Caucasia y La Ceja, en el marco de la estrategia institucional “Actuando por Antioquia”.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones fueron realizadas por la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Antioquia, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal, tras labores de seguimiento e investigación.

El primer caso ocurrió en Caucasia, donde un hombre de 38 años fue capturado mediante orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según las autoridades, el sujeto, padrastro de la víctima, aprovechaba los momentos en que quedaba a solas con la menor para cometer los abusos. La denuncia presentada por la madre permitió avanzar en el proceso judicial que llevó a su captura.

En un segundo hecho, en el municipio de La Ceja, fue detenido un joven de 20 años, también acusado de acceso carnal abusivo con menor de edad. La investigación indica que el capturado convivía con la madre de la víctima (su prima) y abusaba de la menor en repetidas ocasiones cuando estaba sola en la vivienda.

Ambos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes y enfrentan audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

La Policía Nacional de Colombia reiteró su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y aseguró que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y control para llevar ante la justicia a quienes atentan contra su integridad.

