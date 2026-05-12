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Resumen: La Policía capturó a un hombre y aprehendió a dos menores señalados de intimidar comerciantes en Kennedy, Bogotá. En el operativo incautaron un arma traumática y celulares.

Cayeron presuntos extorsionistas en Kennedy: comerciantes eran amenazados con arma de fuego

Una intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de un hombre y la aprehensión de dos adolescentes señalados de participar en presuntos casos de extorsión contra comerciantes en la localidad de Kennedy.

Las autoridades informaron que los extorsionistas fueron sorprendidos cuando, al parecer, intimidaban a varias personas para exigirles dinero bajo amenazas.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Bellavista luego de varias alertas entregadas por la comunidad a las autoridades.

Según el reporte oficial, la rápida reacción de los uniformados permitió ubicar a los sospechosos y evitar que continuaran realizando las presiones ilegales contra comerciantes del sector.

De acuerdo con la Policía, durante el registro realizado a los implicados fue encontrada un arma traumática que, presuntamente, habría sido utilizada para amedrentar a las víctimas.

Además, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que ahora hacen parte del material probatorio dentro de la investigación.

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Entre los involucrados aparecen dos menores de edad, de 15 y 16 años, quienes fueron dejados junto al adulto capturado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades judiciales serán las encargadas de avanzar en el proceso correspondiente por los delitos de extorsión y porte de armas.

La institución señaló que las denuncias ciudadanas fueron fundamentales para lograr la identificación y posterior intervención contra estos presuntos extorsionistas, quienes, según información preliminar, tendrían injerencia en hechos de intimidación a comerciantes en esa zona de Bogotá.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencia 123 o por medio de los CAI más cercanos.

Las autoridades indicaron que la colaboración de la comunidad sigue siendo clave para enfrentar delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la capital.

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