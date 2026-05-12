Resumen: Una ofensiva militar en Tibú, Norte de Santander, dejó varios presuntos integrantes del ELN muertos y permitió ubicar campamentos, explosivos y drones usados por la estructura armada.

Drones explosivos y bombardeos: el duro golpe militar contra el ELN en Catatumbo

La ofensiva militar ejecutada en la región del Catatumbo dejó un fuerte impacto en el campamento del ELN, que operaba en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

En medio de bombardeos y operaciones terrestres adelantadas por tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, fueron atacadas estructuras señaladas de custodiar y facilitar la movilidad de altos mandos de esa guerrilla en la frontera con Venezuela.

Según información entregada por las autoridades, la acción militar estuvo enfocada contra una comisión perteneciente al Frente Luis Enrique León Guerra, grupo que tendría como función principal proteger integrantes del Comando Central del ELN y garantizar corredores clandestinos en el Catatumbo.

Dentro de la estructura también estaría alias ‘Sucre’, identificado como uno de los principales cabecillas de esa comisión armada.

Reportes de inteligencia indican que durante los enfrentamientos habrían muerto al menos siete presuntos integrantes del grupo ilegal. Sin embargo, organismos de seguridad aseguraron que otros miembros de la organización retiraron rápidamente los cuerpos en medio de los combates y de maniobras armadas contra las tropas que avanzaban por la zona.

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Las Fuerzas Militares señalaron además que durante la operación se registraron intentos de ataques con drones acondicionados con explosivos, una modalidad que ha venido siendo utilizada por grupos ilegales en diferentes regiones del país.

En el área intervenida también fueron encontrados elementos para la fabricación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura tenía un papel clave dentro del anillo del ELN, ya que controlaba rutas ilegales sobre las riberas del río Catatumbo y sostenía confrontaciones con integrantes de la Estructura 33 de las disidencias de las Farc por el dominio territorial y las economías ilícitas en esa zona fronteriza.

Durante el avance de las tropas fueron ubicados dos campamentos ocultos entre la vegetación, los cuales contaban con trincheras artesanales y sistemas de protección improvisados.

Las autoridades mantienen operaciones militares en el Catatumbo para intentar debilitar las estructuras armadas que continúan delinquiendo en la región.

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