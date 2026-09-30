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Resumen: Dos hombres fueron capturados en La Pintada con material explosivo oculto en vehículos que cubrían la ruta Manizales–Medellín.

Cayeron dos hombres con un enorme cargamento de explosivos en Antioquia

Dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional durante un operativo de control realizado en una de las principales vías de La Pintada, Antioquia, donde además fueron incautadas cientos de unidades de material explosivo que, según las autoridades, eran transportadas bajo modalidad de ocultamiento.

El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Cosecha 2026, durante actividades adelantadas por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia sobre la vía Cauyá–La Pintada.

Los policías realizaron la inspección de dos vehículos que transitaban por este corredor vial con la ruta Manizales–Medellín: un tractocamión y un vehículo tipo campero.

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Durante los registros, los uniformados encontraron ocultos dos bolsas con material granulado tipo ANFO, siete rollos de cordón de mecha lenta de color blanco con punta de estopines y 787 barras de indugel.

Tras el hallazgo, los dos ocupantes fueron capturados y quedaron señalados del delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el material incautado. Los dos vehículos en los que era transportado el material también fueron inmovilizados y quedaron bajo disposición de las autoridades para el proceso correspondiente.

La Policía indicó que este resultado hace parte de las labores de prevención y control desplegadas en los corredores viales de Antioquia durante la temporada de cosecha.

Estas acciones buscan detectar el transporte irregular de elementos que puedan representar un riesgo para la población y reforzar la seguridad en las carreteras del departamento.

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