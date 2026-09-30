HYPE Fighting debuta en Latinoamérica: ¡Ecuador se prepara para acoger a luchadores de talla mundial!

Resumen: HYPE Fighting debuta en Sudamérica con un evento histórico el 4 de octubre en Quito. Disfruta de 15 estelares combates, incluyendo la revancha entre Marlon «Chito» Vera y José Aldo, el duelo entre Colby Covington y Mayton Perea, y promociones exclusivas con 1xBet.

¡La legendaria HYPE Fighting cruza el océano por primera vez y llega al candente continente sudamericano! El 4 de octubre, esta organización, conocida por sus eventos llenos de acción y por contar con luchadores de renombre en el cartel, hará su debut regional en Quito. Junto a los organizadores de este evento sin precedentes se encuentra 1xBet, patrocinador y socio principal de este espectáculo histórico.

La magnitud del evento queda patente en su cartel de combates repleto de estrellas, que reúne a leyendas vivas y a algunos de los mejores luchadores del mundo. Representantes de Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú y Brasil compartirán el mismo escenario, y cada país aportará a sus propios luchadores, su base de seguidores y un sinfín de motivos para animarlos.

El plato fuerte de la velada será un combate en el que solo se permitirá la victoria por sumisión entre el favorito de la afición, Marlon «Chito» Vera, y el legendario luchador y miembro del Salón de la Fama de la UFC, José Aldo. Su primer enfrentamiento tuvo lugar en 2020 y ahora, casi seis años después, ¡los rivales volverán a medirse en el mismo estadio!

El exaspirante al título de la UFC Colby Covington subirá al octágono para enfrentarse a la prometedora estrella local Mayton Perea, una nueva incorporación a la plantilla de la UFC a quien se le ha brindado una oportunidad increíble para dejar huella ante su público local.

El torneo seguirá un formato de «país contra país», en el que los luchadores se jugarán el orgullo nacional en el octágono, ¡mientras tú siempre podrás apoyar a tu luchador favorito con un pronóstico! Los aficionados podrán disfrutar de 15 combates sin límites en los que participarán los 30 atletas más fuertes. La acción arranca con una cartelera preliminar repleta de combates, en la que jóvenes gladiadores de segunda línea, ávidos de victoria, lo darán todo en el octágono para tener la oportunidad de abrirse paso entre la élite. El evento culminará luego con los combates estrella de la cartelera, en los que participarán algunas de las mayores estrellas.

¡Los mejores luchadores suben al octágono y tú recibes tu bonificación! Para los aficionados a los deportes de combate de Latinoamérica, 1xBet ha preparado una oferta especial: utiliza el código HYPELATAM y consigue un +100 % en tu primer depósito.

Toda esta emoción, adrenalina y fervor deportivo inundarán la capital de Ecuador el 4 de octubre en el legendario Coliseo General Rumiñahui. ¡Es hora de elegir a tus favoritos, ponerte cómodo frente a la pantalla y vivir el mayor evento de lucha del año en Latinoamérica con 1xBet!

Las apuestas deportivas pueden ser emocionantes, pero 1xBet anima a las personas mayores de 18 años a apostar siempre de forma responsable.