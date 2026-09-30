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Resumen: Dos hombres fueron capturados en San Cristóbal, Medellín, con explosivos, 79 cartuchos, proveedores, una mira telescópica y material alusivo a las FARC-EP.

¡Tenían de todo! Cayeron dos hombres con explosivos, munición y uniformes de las FARC-EP en Medellín

Dos hombres fueron capturados en Medellín durante un operativo de allanamiento realizado en la vereda Las Playas Altas, en el corregimiento de San Cristóbal. En el procedimiento fueron encontrados explosivos, municiones, elementos de uso militar y material con insignias alusivas a las FARC-EP.

El operativo fue adelantado por la Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como parte de una investigación contra presuntas redes dedicadas al abastecimiento de estructuras criminales.

De acuerdo con las autoridades, en el inmueble fueron incautados 79 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores para fusil, cinco contenedores con material explosivo elaborado a base de nitrato de amonio y una mira telescópica. También fueron hallados 25 parches, tres uniformes de uso privativo con insignias alusivas a las FARC-EP, dos teléfonos celulares y otros elementos de intendencia militar.

Los capturados, quienes tendrían antecedentes por lesiones personales, quedaron a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso de judicialización por los delitos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de la utilización ilegal de uniformes o insignias.

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Según la investigación, preliminarmente se habría identificado una presunta red de apoyo al terrorismo relacionada con la estructura criminal 36, con presencia en zonas del occidente y norte de Antioquia.

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Las autoridades también investigan posibles conexiones con el Clan del Golfo y buscan establecer el origen y destino del material encontrado.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró que el propósito es impedir que Medellín sea utilizada como lugar de almacenamiento o tránsito de armas y explosivos destinados a organizaciones ilegales.

La investigación continuará para establecer quiénes estarían detrás de esta presunta red y qué uso pretendían darle al material incautado.

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