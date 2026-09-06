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Resumen: La ciudad está lejos de cumplir las metas de reducción de consumo en medio del peor Fenómeno del Niño de la historia. El embalse de Piedras Blancas vive la situación más crítica, mientras que Riogrande y La Fe no registran ningún ahorro.

¡Si no hay ahorro llegaría el racionamiento! Fico advierte que evalúan medidas con EPM

Minuto30.com ,- El fantasma del racionamiento de agua comienza a rondar a Medellín. Así lo dejó entrever el alcalde Federico Gutiérrez a través de un urgente y preocupante balance sobre el comportamiento de los ciudadanos frente al consumo del líquido vital durante la actual crisis climática.

Cifras que no cuadran

De acuerdo con el mandatario local, los esfuerzos actuales son insuficientes. El caso más alarmante se presenta en la zona de influencia del embalse de Piedras Blancas, que atraviesa el panorama más crítico. Allí, los hogares apenas están ahorrando un promedio de 18 litros diarios por vivienda, una cifra que se queda muy corta frente a la meta establecida de 92 litros diarios.

La situación es aún más desalentadora en los sistemas de Riogrande y La Fe, donde los reportes oficiales indican que no se ha registrado ningún tipo de ahorro por parte de los usuarios.

Decisiones inminentes

Ante la gravedad del déficit, Gutiérrez confirmó que ya se encuentra en reuniones con el equipo técnico de EPM para evaluar las acciones a seguir. Las nuevas medidas para afrontar la contingencia serán anunciadas oficialmente el día de mañana.

«Yo siempre confío en nuestra gente, por eso les hago un llamado a la acción», expresó el alcalde, instando a las familias y a las empresas a adoptar hábitos urgentes de conservación:

Tomar duchas mucho más cortas.

Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Evitar lavar los vehículos con manguera.

Reutilizar el agua siempre que sea posible.

«Esta es una responsabilidad de todos. Si cada uno pone de su parte, podemos evitar el racionamiento. Cada gota cuenta», concluyó el mandatario.