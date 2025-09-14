Resumen: La Policía de Suba capturó a dos hombres de 21 y 30 años que intentaron robar un bus del SITP en el barrio Niza. Tras la denuncia de las víctimas, las autoridades reaccionaron de inmediato y lograron detener a los delincuentes mientras huían en un taxi. En el vehículo se encontraron los objetos robados y un arma traumática, y se confirmó que uno de los capturados tenía antecedentes por lesiones personales. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia.

Capturados en flagrancia y con arma traumática: caen dos ladrones que intentaron robar un bus del SITP en Suba

La rápida acción de la Policía de Suba permitió la captura de dos hombres, de 21 y 30 años, que acababan de robar un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el barrio Niza. Los delincuentes, que escaparon en un taxi, fueron interceptados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

El suceso ocurrió en las últimas horas, cuando la Policía fue alertada por la central de radio sobre un hurto en curso. De inmediato, las unidades en la zona se movilizaron y, con la ayuda de las víctimas, lograron obtener una descripción de los asaltantes y el vehículo en el que huían.

Gracias a la oportuna reacción y a un cerco de seguridad en el sector, los uniformados lograron ubicar y detener el taxi. Durante el registro del vehículo, se encontraron en su interior los bolsos de las víctimas y un arma traumática, que había sido utilizada para intimidar a los pasajeros.

Además del hurto, se conoció que uno de los capturados tenía antecedentes judiciales por lesiones personales. Ambos hombres enfrentarán cargos por el delito que se les imputa.