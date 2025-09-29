Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Capturados en flagrancia! Dos hombres judicializados por robo de tracto camión con 97 aires acondicionados en Cundinamarca

Dos hombres fueron capturados y judicializados tras ser sorprendidos con mercancía presuntamente hurtada de un tracto camión que transportaba 97 aires acondicionados, en un hecho ocurrido en la variante Fusagasugá, sentido Girardot – Bogotá.

Según las autoridades, los hechos se registraron el pasado 21 de septiembre, cuando los procesados, identificados como Luis Edgard Llanos Rivera y Jhon Gel Linarez Montoya, habrían abordado al conductor del camión en un falso retén de la Policía Nacional.

De acuerdo con la investigación, amordazaron al conductor, lo dejaron en un caño y se llevaron el vehículo con la carga. Posteriormente, habrían transbordado los aires acondicionados a otro automotor para continuar con su fuga.

La rápida reacción de las autoridades permitió ubicar el tracto camión con los elementos hurtados en la variante de Fusagasugá, donde los hombres fueron capturados en flagrancia.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de receptación y falsedad marcaria, ambos agravados. Durante las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, los procesados no aceptaron los cargos y se les impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El caso sigue en curso, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si otras personas podrían estar involucradas en la operación delictiva.