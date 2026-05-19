Capturados en Aragua y Portuguesa: Fiscalía colombiana oficializa el pedido de extradición por muerte de Yulixa Toloza

Minuto30.com .- El proceso judicial para que los responsables de la muerte y desaparición de Yulixa Toloza respondan ante la justicia colombiana avanza con celeridad. La Fiscalía General de la Nación anunció en las últimas horas que elevará la solicitud formal de extradición contra las tres personas implicadas en el fatal procedimiento estético clandestino realizado en el sur de Bogotá.

Para lograr el traslado de los detenidos —dos hombres y una mujer—, el ente investigador y el Gobierno Nacional invocarán los acuerdos internacionales vigentes entre ambas naciones.

El Tratado Bolivariano de Extradición de 1911

Según detalló la Fiscalía, la solicitud oficial se sustentará jurídicamente en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, un acuerdo histórico suscrito por varios países de la región que establece los marcos de cooperación judicial para la entrega de personas requeridas por delitos graves.

Este mecanismo diplomático y legal será la herramienta clave para que las autoridades venezolanas avalen el envío de los tres sospechosos hacia territorio colombiano, donde deberán enfrentar cargos por la presunta mala praxis que le costó la vida a la víctima y el posterior ocultamiento de su cuerpo.

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Interpol y el rastro de los prófugos en Venezuela

El reporte oficial de las autoridades actualizó además los puntos exactos donde se materializaron las detenciones, las cuales se lograron gracias a la activación de una notificación azul de Interpol.

Los señalados implicados, que habían huido cruzando la frontera tras cometer el crimen, fueron ubicados y aprehendidos en dos operativos distintos en territorio venezolano:

Un sector del estado de Portuguesa.

La ciudad de Maracay, en el estado de Aragua.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Mientras los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de ambos países surten todos los trámites legales y diplomáticos que exige la solicitud de extradición, los tres ciudadanos capturados permanecerán privados de su libertad en centros de reclusión en Venezuela.

Una vez se apruebe la extradición y pisen suelo colombiano, los implicados serán puestos a disposición de un juez de control de garantías, quien legalizará sus capturas y dará inicio al proceso penal por este caso que ha conmocionado al país.