Resumen: Dos personas fueron capturadas en Itagüí durante operativos contra el microtráfico. Las autoridades incautaron más de 7.000 dosis de droga, munición y equipos de comunicación.

Golpe al microtráfico en Itagüí: caen dos personas con más de 7 mil dosis de droga

Las autoridades reportaron un nuevo golpe contra el microtráfico en el municipio de Itagüí, luego de una serie de operativos realizados en la vereda El Ajizal, donde fueron capturadas dos personas y se logró la incautación de más de 7.000 dosis de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, las acciones se desarrollaron en medio de intervenciones focalizadas para combatir las redes dedicadas al expendio de drogas en esta zona rural del sur del Valle de Aburrá.

En el primer procedimiento, los uniformados sorprendieron a dos personas que fueron detenidas en flagrancia. Durante la operación se encontraron más de 3.000 dosis de sustancias alucinógenas y seis cartuchos calibre 38, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes como material probatorio dentro de la investigación.

Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de municiones.

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De manera simultánea, un segundo operativo permitió el hallazgo de más de 4.000 gramos de droga, además de radios de comunicación y munición que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades de microtráfico y otras conductas que afectan la seguridad en el sector.

Las autoridades señalaron que estos resultados representan una afectación a las estructuras dedicadas al microtráfico, al reducir la capacidad de distribución de sustancias ilegales y afectar las rentas derivadas de esta actividad criminal.

La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando operativos en sectores priorizados del municipio y reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123 y los canales oficiales de atención.

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