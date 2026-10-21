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Resumen: Dos hombres de 23 y 50 años fueron capturados en el barrio La Campiña, en el norte de Bogotá, señalados de intentar robar 33 llantas para motocicletas, avaluadas en $20 millones. Según las autoridades, habrían ingresado a un establecimiento comercial tras romper parte de sus paredes. Durante el procedimiento, la Policía les encontró dos barras de acero y una cizalla, herramientas que presuntamente utilizaron para cometer el hurto. Los capturados deberán responder por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.

Capturados dos hombres que habrían robado 33 llantas avaluadas en $20 millones en Bogotá

Dos hombres, de 23 y 50 años, fueron capturados por la Policía en el norte de Bogotá, señalados de intentar hurtar 33 llantas para motocicletas, avaluadas en 20 millones de pesos. Según las autoridades, los presuntos responsables habrían ingresado a un establecimiento comercial tras romper parte de sus paredes para sacar la mercancía.

El caso se registró en el barrio La Campiña, donde las cámaras de seguridad captaron a los sujetos dentro del local. La intervención de los uniformados permitió detenerlos antes de que lograran escapar con los elementos.

Así descubrieron el presunto hurto en el norte de Bogotá

El procedimiento se desarrolló mientras los policías realizaban labores de inspección en las calles del sector. Durante los recorridos, identificaron un vehículo tipo Chana que les llamó la atención por su comportamiento sospechoso.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes del automotor habrían emprendido la huida. Ante esta situación, los uniformados activaron un Plan Candado que permitió interceptar el vehículo y capturar a los dos hombres.

Las herramientas que encontraron durante el procedimiento

En poder de los capturados, la Policía encontró dos barras de acero y una cizalla, herramientas que presuntamente habrían sido utilizadas para ingresar al establecimiento comercial.

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Las autoridades señalaron que los dos hombres deberán responder por los presuntos delitos de hurto y daño en bien ajeno. Además, uno de ellos tenía antecedentes por tentativa de hurto calificado y agravado.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar las actuaciones correspondientes para establecer la responsabilidad de los señalados en los hechos.

Llamado a denunciar hechos delictivos

Tras el procedimiento, la Secretaría Distrital de Seguridad invitó a la ciudadanía a informar oportunamente sobre cualquier actividad delictiva o situación sospechosa.

La entidad recordó que quienes presencien un delito o sean víctimas de una situación de este tipo pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123, con el fin de facilitar la reacción de las autoridades.

En este caso, la intervención policial permitió capturar a los dos presuntos responsables del intento de hurto, ocurrido en un establecimiento comercial del norte de la capital.