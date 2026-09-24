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    ¡En Medellín, Barranquilla y Cartagena! Caen ´Los Costas´, «marcaban» a sus víctimas cuando salían de los bancos para atracarlas

    Habrían participado de al menos 14 hechos ocurridos en similares circunstancias entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025

    Publicado por: SoloDuque

    ¡En Medellín, Barranquilla y Cartagena! Caen ´Los Costas´, «marcaban» a sus víctimas cuando salían de los bancos para atracarlas

    Resumen: Estas personas fueron capturadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar)

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    La modalidad delictiva a la que recurrían ‘Los Costas’ consistía en seleccionar usuarios del sistema financiero que retiraban dinero en las cajas de bancos, seguirlos en motocicletas o automóviles y, en lugares previamente definidos, interceptarlos, intimidarlos con armas de fuego y arrebatarles el efectivo.

    La Fiscalía General de la Nación asoció 14 hechos ocurridos en similares circunstancias entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en Palmira, Buga Cali, Jamundí, Florida y El Cerrito (Valle del Cauca), Santander de Quilichao (Cauca) y Zipaquirá (Cundinamarca). Los eventos documentados dan cuenta del hurto de algo más de 400 millones de pesos.

    fleteros de bancos

    Presuntos fleteros que marcaban a sus víctimas a la salida de los bancos. Fotos: Fiscalía

    Producto de la labor investigativa realizada fueron identificados tres de los presuntos integrantes de ‘Los Costas’, que estarían involucrados en los casos conocidos. Se trata de Lauren Marcela Balza Coneo, quien sería la encargada de ‘marcar’ a las víctimas en las entidades financieras; ademas Rhonal Valdés Corpas y Douglas Antonio Orozco Álvarez, señalados de perseguir a los usuarios financieros seleccionados para alertar sobre el momento y sitio preciso en el que debía ejecutarse el asalto armado.

    Estas personas fueron capturadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar). Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados.

    Valdés Corpas y Orozco Álvarez fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que Balza Coneo deberá permanecer privada de la libertad en su lugar de residencia.

    Información publicada por la Fiscalía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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