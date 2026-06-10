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Resumen: Desmantelan a “Los Náuticos”, una red dedicada al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia Colombia. Nueve personas fueron capturadas en varios departamentos.

Cayeron ‘Los Náuticos’: así metían armas y miles de municiones desde EE.UU. para criminales de Antioquia

Una operación conjunta entre la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular una organización señalada de participar en actividades de tráfico de armas desde Estados Unidos hacia Colombia.

El procedimiento dejó nueve personas capturadas y representó un golpe a una estructura criminal que habría movilizado más de $1.332 millones en armamento ilegal.

De acuerdo con las autoridades, la red conocida como “Los Náuticos” presuntamente abastecía con armas y municiones a grupos armados y organizaciones criminales, entre ellas el Ejército Gaitanista de Colombia (AGC) y estructuras delincuenciales de Antioquia como “El Mesa”, “Pachelly” y “Los Triana”.

Las investigaciones establecieron que la organización utilizaba como fachada empresas legales, principalmente academias de tiro deportivo, desde donde se adquirían y desviaban armas y municiones hacia circuitos ilegales.

Según los hallazgos, el material bélico era obtenido de manera fraudulenta en Estados Unidos y posteriormente enviado por vía marítima hasta las costas de La Guajira, identificadas como uno de los principales puntos de ingreso para este tipo de cargamentos.

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Tras cerca de un año de labores investigativas, las autoridades concluyeron que la estructura habría introducido al país más de 80 armas de fuego de alto calibre, entre fusiles de asalto y pistolas de marcas como Glock, Smith & Wesson y Sig Sauer.

Además, se estima el ingreso de aproximadamente 12.000 cartuchos de diferentes calibres.

Los operativos se desarrollaron de forma simultánea en La Guajira, Antioquia, Córdoba, Caldas y Putumayo.

Durante las diligencias fueron incautadas 11 armas de fuego, dos miras telescópicas, cuatro tarros de pólvora, 555 cartuchos, nueve teléfonos celulares y dinero en efectivo en pesos colombianos, dólares y euros.

Los nueve detenidos fueron judicializados por delitos relacionados con el tráfico de armas, fabricación o porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Las autoridades señalaron que continuarán las acciones para frenar las redes dedicadas al tráfico de armas y al suministro de material bélico a estructuras criminales.

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