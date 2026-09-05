Congreso Buen Comienzo abordó neurodiversidad y primera infancia

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Resumen: El Congreso Internacional Buen Comienzo reunió a 7.219 personas en Medellín para abordar neurodesarrollo, inclusión, cuidado y bienestar en la primera infancia.

El Congreso Internacional Buen Comienzo reunió a 7.219 personas durante tres días en Plaza Mayor Medellín, en una jornada dedicada a conversar sobre neurodesarrollo, neurodiversidad, inclusión, bienestar y cuidado durante la primera infancia.

El encuentro, denominado XII Congreso Internacional Buen Comienzo: Conexión, neurodiversidad y cuidado, buscó fortalecer las herramientas para la atención de niñas y niños, teniendo en cuenta sus capacidades, particularidades y las distintas maneras en que aprenden, se relacionan y se desarrollan.

La programación contó con la participación de nueve ponentes, entre ellos cuatro expertos internacionales provenientes de Chile y España y cinco nacionales.

Durante las actividades, compartieron investigaciones, conocimientos y experiencias relacionadas con las diferentes formas de desarrollo y aprendizaje.

Los aportes de los especialistas estuvieron orientados a acercar el conocimiento académico y especializado a las situaciones que enfrentan quienes trabajan y acompañan a la primera infancia en Medellín. La Alcaldía destacó que estos espacios contribuyen a la cualificación de las agentes educativas y de otros actores vinculados con esta población.

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Dentro de la programación también se desarrolló la Ruta Buen Comienzo, recorrido en el que los expertos invitados conocieron directamente parte del trabajo que adelanta Buen Comienzo y su articulación con el Despacho de la Primera Dama y el proyecto Tejiendo Hogares.

Esta iniciativa está enfocada en prevenir las violencias y fortalecer las capacidades de las familias para construir entornos protectores. La actividad permitió además intercambiar experiencias y conocimientos surgidos desde diferentes territorios.

Durante el Congreso Internacional Buen Comienzo, los asistentes también tuvieron acceso a servicios como los Escuchaderos y jornadas de tamizaje para la detección del cáncer de mama.

Además, se habilitó un punto para donación de sangre, como parte de las acciones de Medellín para apoyar a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en el país.

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