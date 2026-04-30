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Resumen: Una vez perpetrado el ataque, ambos vehículos huyeron del lugar sin rumbo conocido, dejando atrás la trágica escena.

¡De un tiro en la cabeza! Reconocido chef fue asesinado en Belén

Minuto30.com .- La mañana del 29 de abril se vio empañada por un violento hecho de sangre que enluta al gremio gastronómico y empresarial de Medellín. Un hombre de 59 años fue asesinado a tiros en plena vía pública del barrio Belén San Bernardo, en el occidente de la ciudad.

El homicidio se registró a las 08:30 a.m. Según informes preliminares, la víctima presentaba una herida mortal en la cabeza ocasionada con arma de fuego.

La tranquilidad del sector se vio interrumpida abruptamente

Vecinos del barrio contaron que escucharon las fuertes detonaciones en la calle. Al salir a verificar lo sucedido, encontraron al hombre tendido en el piso sin signos vitales y observaron a los presuntos responsables huir a toda velocidad.

Así fue la emboscada

Las primeras investigaciones indican que el crimen fue cuidadosamente planeado. La víctima caminaba por el lugar, tras salir de su vivienda, cuando fue interceptado por dos motocicletas que actuaron en coordinación.

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El presunto asesino, de sexo masculino, vestía prendas negras, llevaba un bolso en la espalda y tenía el casco puesto. Se movilizaba en una motocicleta de color negro y fue quien accionó el arma.

El sicario estaba escoltado por una mujer que conducía una motocicleta blanca. Llevaba puesto un casco, un buzo negro y pantalón negro.

Una vez perpetrado el ataque, ambos vehículos huyeron del lugar sin rumbo conocido, dejando atrás la trágica escena.

El perfil de la víctima

Según información preliminar conocida por Minuto30, la víctima mortal no era un ciudadano del común. Se trataría de un reconocido chef de la ciudad, quien además figuraba como socio de una importante y prestigiosa cadena de restaurantes con presencia en varios centros comerciales de Medellín.

Las autoridades rastrean la ruta de escape tanto de la motocicleta negra como de la blanca, con el fin de dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles detrás del asesinato de este reconocido empresario.