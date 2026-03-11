Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Intento de atraco terminó mal: víctima se enfrentó a ladrones cerca de la Terminal del Sur

Un intento de atraco terminó con dos hombres capturados en Medellín, luego de que la víctima se enfrentara a los presuntos delincuentes y las autoridades intervinieran. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Terminal del Sur.

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la situación se registró el pasado martes 10 de marzo, cuando ciudadanos reportaron un atraco en curso cerca de la salida de la terminal.

Según el reporte oficial, la víctima se percató de las intenciones de los dos hombres, de 25 y 26 años, y decidió oponer resistencia.

En medio del forcejeo se generó una confrontación que quedó registrada en video, donde se observa a los sujetos intentando cometer el robo mientras uno de ellos portaba un arma.

Al notar la llegada de los uniformados, los presuntos delincuentes huyeron en una motocicleta. Sin embargo, la rápida reacción de la patrulla permitió interceptarlos pocos metros después y frustrar su escape.

Durante el procedimiento, los policías incautaron un arma de fuego de letalidad reducida y la motocicleta utilizada para la huida. Además, lograron recuperar el bolso que había sido arrebatado a la víctima durante el intento de atraco.

El teniente coronel Alexander Montañez informó que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Los dos hombres deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, además de lesiones personales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad en la ciudad.

