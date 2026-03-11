Menú Últimas noticias
    Paro de docentes en Bogotá: quien falte el jueves deberá trabajar el sábado

    ¡No habrá vacaciones forzadas! El Distrito advirtió que los colegios oficiales estarán abiertos durante el paro de docentes de este jueves.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo.
    Resumen: La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó clases normales el jueves 12 de marzo pese al paro de la ADE. Profes que falten deberán reponer el sábado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Secretaría de Educación de Bogotá lanzó un mensaje contundente frente al paro de docentes convocado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) para este jueves 12 de marzo.

    El alcalde Carlos Fernando Galán dejó claro que los 412 colegios oficiales de la ciudad mantendrán sus puertas abiertas para garantizar el derecho a la educación de más de 680.000 niños y jóvenes.

    Según la Secretaría, aquellos docentes que decidan abandonar sus puestos para unirse a las marchas tendrán la obligación de recuperar la jornada el próximo sábado 14 de marzo.

    Las instituciones deben documentar rigurosamente quiénes faltan a su jornada laboral para citar formalmente a los estudiantes el sábado y así evitar que se pierda la intensidad horaria establecida en el calendario escolar de este 2026. Quienes no cumplan con esta reposición de tiempo se verán expuestos a investigaciones y actuaciones administrativas bajo el régimen vigente.

    Por el lado de los manifestantes, el sindicato mantiene en pie su concentración principal desde las 9:00 de la mañana en el Centro Administrativo Distrital (CAD).

    La protesta avanzará por la calle 26 con el fin de denunciar lo que consideran condiciones críticas en el sistema educativo público bogotano. Mientras los maestros marchan hacia la sede de la Secretaría, el Distrito ha pedido a los padres de familia estar muy pendientes de los canales de comunicación oficiales de cada colegio para confirmar si sus hijos deben asistir a la jornada extra.

