Resumen: Migración Colombia capturó a dos ciudadanos requeridos por la justicia durante controles en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Iban para México y Brasil: capturaron a dos personas requeridas por la justicia en el aeropuerto de Rionegro

Los controles realizados por Migración Colombia en el Aeropuerto de Rionegro permitieron la captura de dos ciudadanos colombianos que eran requeridos por la justicia.

Según informó la entidad, uno de los hombres fue detectado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a México. Tras verificar su identidad en los sistemas de información, los oficiales establecieron que era requerido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías por el delito de acto sexual violento.

El segundo capturado fue identificado durante el control de ingreso de un vuelo procedente de Brasil.

En este caso, las autoridades confirmaron que el ciudadano tenía órdenes de captura emitidas por el Juzgado 17 Penal con Función de Control de Garantías por los presuntos delitos de hurto calificado y agravado, receptación, concierto para delinquir y falsedad marcaria.

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Ambos ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de legalización de las capturas.

Por su parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que los controles migratorios también cumplen una función clave en materia de seguridad, al facilitar la ubicación de personas requeridas por la justicia y fortalecer el trabajo coordinado con otras autoridades.

De acuerdo con el balance entregado por la entidad, desde agosto de 2022 la Regional Antioquia-Chocó ha puesto a disposición de la justicia a más de 225 personas, entre colombianos y extranjeros, que registraban órdenes de captura vigentes o circulares de Interpol.

Además, en los primeros cinco meses de 2026, más de 90 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en el Aeropuerto de Rionegro como parte de los controles migratorios.

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