¿Habrá sorpresas en la nómina? El DIM calienta motores en Pasto para su debut

El DIM ya se encuentra en territorio nariñense para encarar su debut en la Liga 2026-I.

Bajo la dirección técnica del profesor Alejandro Restrepo, el equipo viajó este sábado desde las 8:30 a.m. hacia Bogotá, donde realizó la conexión necesaria para aterrizar en la capital de Nariño antes del mediodía.

Se espera que el plantel realice su última sesión de entrenamiento en horas de la tarde para ajustar los detalles tácticos finales antes del estreno oficial.

El compromiso frente al Deportivo Pasto tendrá lugar este domingo 18 de enero a las 2:00 p.m. en el estadio Departamental Libertad.

Aunque el estratega antioqueño aún no ha revelado la lista oficial de convocados, existe gran expectativa por ver el funcionamiento del equipo en este primer reto del año.

La delegación buscará sumar sus primeros tres puntos en una plaza tradicionalmente difícil antes de emprender el regreso a la capital antioqueña.

Una vez finalizado el encuentro dominical, el equipo no perderá tiempo y retornará a la ciudad de Medellín en horas de la tarde, siguiendo la misma ruta de ida vía Bogotá.

Con este itinerario, el “Poderoso” busca optimizar la recuperación de sus jugadores de cara a las próximas jornadas del torneo, manteniendo la logística necesaria para un inicio de temporada exigente en el fútbol profesional colombiano.

