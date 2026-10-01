Resumen: El mandatario local se comprometió a hacer un seguimiento personal del proceso judicial para garantizar que al responsable «le caiga todo el peso de la ley»

Capturado taxista que robó el equipaje de un turista italiano en Cartagena

Minuto30.com .- El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó la captura de un taxista que hurtó las pertenencias de un turista de nacionalidad italiana mientras este retiraba dinero de un cajero automático. El mandatario aseguró que el visitante recuperó su equipaje y está recibiendo acompañamiento institucional.

El incidente se produjo cuando el turista descendió del vehículo para retirar efectivo, momento que el taxista aprovechó para huir con las maletas. Tras conocerse la denuncia, la Policía de Cartagena logró la rápida aprehensión del sujeto, dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Atención a la víctima

Turbay informó que todas las pertenencias fueron recuperadas y devueltas a su legítimo dueño. El turista se encuentra tranquilo y es acompañado por personal de la Alcaldía, entidad que, según el alcalde, buscará la forma de resarcir el mal momento vivido por el visitante extranjero.

Mensaje de autoridad: El mandatario local se comprometió a hacer un seguimiento personal del proceso judicial para garantizar que al responsable «le caiga todo el peso de la ley». Asimismo, envió un mensaje contundente de institucionalidad frente a la seguridad turística, advirtiendo que en Cartagena «hay gobierno y quien responda».

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