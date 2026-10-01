Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Capturado taxista que robó el equipaje de un turista italiano en Cartagena

    El incidente se produjo en Cartagena, cuando el turista descendió del vehículo para retirar efectivo y el taxista lo abandonó, llevándose maletas y más…

    Publicado por: SoloDuque

    turista italiano en cartagena atraco
    Capturado taxista que robó el equipaje de un turista italiano en Cartagena

    Resumen: El mandatario local se comprometió a hacer un seguimiento personal del proceso judicial para garantizar que al responsable «le caiga todo el peso de la ley»

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó la captura de un taxista que hurtó las pertenencias de un turista de nacionalidad italiana mientras este retiraba dinero de un cajero automático. El mandatario aseguró que el visitante recuperó su equipaje y está recibiendo acompañamiento institucional.

    El incidente se produjo cuando el turista descendió del vehículo para retirar efectivo, momento que el taxista aprovechó para huir con las maletas. Tras conocerse la denuncia, la Policía de Cartagena logró la rápida aprehensión del sujeto, dejándolo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    Atención a la víctima

    Turbay informó que todas las pertenencias fueron recuperadas y devueltas a su legítimo dueño. El turista se encuentra tranquilo y es acompañado por personal de la Alcaldía, entidad que, según el alcalde, buscará la forma de resarcir el mal momento vivido por el visitante extranjero.

    Mensaje de autoridad: El mandatario local se comprometió a hacer un seguimiento personal del proceso judicial para garantizar que al responsable «le caiga todo el peso de la ley». Asimismo, envió un mensaje contundente de institucionalidad frente a la seguridad turística, advirtiendo que en Cartagena «hay gobierno y quien responda».

    Lea también: ¡Lo dejó casi empelota! En Cartagena, taxista huyó con el equipaje y los documentos de un turista extranjero

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.