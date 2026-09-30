¡Lo dejó casi empelota! En Cartagena, taxista huyó con el equipaje y los documentos de un turista extranjero

Resumen: Se espera que las autoridades locales logren rastrear el recorrido del vehículo mediante los circuitos de cámaras de seguridad del sector comercial
Minuto30.com .- En redes sociales se viraliza como un turista extranjero fue víctima de hurto en Cartagena bajo una repudiable modalidad de engaño, luego de que el conductor del taxi que lo transportaba se diera a la fuga llevándose consigo todas sus pertenencias materiales y personales.
El engaño: El incidente se registró a las afueras de un centro comercial de la ciudad, cuando el visitante le solicitó al conductor una parada rápida para descender momentáneamente del vehículo de servicio público con el fin de retirar dinero en un cajero automático.
La huida: Aprovechando que el pasajero se encontraba fuera del automotor, el taxista aceleró y escapó del lugar, llevándose en el vehículo todo el equipaje, las prendas de vestir y los documentos de identidad del extranjero.
Este caso suma una nueva alerta sobre la seguridad y las garantías para los visitantes en la capital bolivarense. Se espera que las autoridades locales logren rastrear el recorrido del vehículo mediante los circuitos de cámaras de seguridad del sector comercial para identificar al conductor, lograr su captura y recuperar los elementos hurtados.
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