Resumen: Capturan en flagrancia a un hombre en Manaure, Cesar, por presunto abuso sexual de su hijastro de 6 años. La familia del agresor lo entregó. ICBF asumió la protección del menor.

Familia entrega a padrastro acusado de abusar sexualmente a su hijastro de seis años

Un nuevo y repudiable caso de violencia sexual contra un menor de edad se registró en el departamento del Cesar. Un hombre fue capturado en el municipio de Manaure tras ser sorprendido, presuntamente, abusando de su hijastro de tan solo seis años dentro de su propia residencia.

El hecho fue descubierto por miembros de la propia familia del agresor, quienes actuaron de inmediato y lo entregaron a las autoridades, facilitando la captura en flagrancia.

El coronel Álex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, confirmó el procedimiento:

“Esta persona fue entregada por familiares, quienes informaron que se encontraba desnudo en su residencia abusando de un menor de seis años. Inmediatamente, unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia hicieron efectiva su captura”, precisó el Coronel.

Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado a la sede de la Fiscalía para su judicialización. Deberá responder por el grave delito de abuso sexual con menor de 14 años.

Lea también: ¡Andes vive su peor año de violencia! 60 homicidios y el control armado en las veredas agravan la crisis de seguridad

Las autoridades informaron que la captura ya fue legalizada y la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Por el momento, la identidad del detenido no ha sido revelada para no interferir con la investigación.

Paralelamente a la acción judicial, se activó la ruta de atención integral para la víctima. El menor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica y psicológica.

Posteriormente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió su protección y el restablecimiento de sus derechos. El niño permanece actualmente bajo cuidado institucional mientras avanza el proceso legal contra su padrastro.

Más noticias de Colombia