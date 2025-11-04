Resumen: El municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño, enfrenta una grave crisis de seguridad con 60 homicidios en lo corrido del 2025, un aumento superior al 300 % frente al año anterior. Las autoridades denuncian la presencia de grupos armados que imponen restricciones a la población rural y han provocado desplazamientos, extorsiones y temor generalizado. Ante el desbordamiento de la violencia, la Alcaldía pidió al Gobierno Nacional y a la Gobernación reforzar la presencia institucional para recuperar el control del territorio.

¡Andes vive su peor año de violencia! 60 homicidios y el control armado en las veredas agravan la crisis de seguridad

El municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño, atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Con el asesinato de dos hombres en las últimas horas, la cifra de muertes violentas en 2025 llegó a 60, un incremento superior al 300 % frente al año anterior, lo que convierte este periodo en el más violento de su historia reciente.

Según el reporte oficial, las dos víctimas fueron atacadas por sicarios mientras se encontraban en una vía pública del casco urbano. Las autoridades investigan los móviles y autores del hecho, pero el suceso ha vuelto a poner en evidencia la grave situación de seguridad que enfrenta el municipio.

Ante la situación, la Policía Nacional anunció el envío de 30 nuevos uniformados, que se sumarán a los casi 100 efectivos que hoy operan en el territorio.

Esto le podría interesar: El cuerpo de Daniel de Jesús Peláez se encuentra en Medicina Legal¡Andes vive su peor año de violencia! 60 homicidios y el control armado en las veredas agravan la crisis de seguridad.

El alcalde Germán Vélez advirtió que en varias veredas los campesinos deben pedir permiso a grupos armados para movilizarse y que algunos han impuesto restricciones como no usar casco o conducir con los vidrios abajo. “La situación es muy grave, ya la hemos puesto en conocimiento de las autoridades”, señaló.

La violencia también ha provocado desplazamientos de al menos 40 familias y un aumento de las extorsiones a comerciantes, mientras el cementerio local enfrenta limitaciones por la cantidad de asesinatos registrados.

La Alcaldía hizo un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia y al Gobierno Nacional para reforzar la presencia institucional y evitar que los grupos ilegales sigan expandiendo su control sobre la zona rural. Andes, tierra cafetera por tradición, vive hoy bajo el miedo y la incertidumbre.