Resumen: Un hombre fue capturado en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, por una Notificación Roja de Interpol. Es solicitado por Estados Unidos por presunto fraude y lavado de dinero.

¡Llegó al aeropuerto de Rionegro y fue capturado! Mexicano buscado en EE.UU. por fraude millonario durante la pandemia

La llegada de un ciudadano mexicano al aeropuerto internacional José María Córdova, terminó con su captura por parte de las autoridades colombianas.

El ciudadano mexicano era requerido mediante una Notificación Roja de Interpol por una Corte Distrital de Nuevo México (Estados Unidos), que lo investiga por su presunta participación en un millonario fraude relacionado con los programas de ayudas económicas implementados durante la pandemia del Covid-19.

El procedimiento se llevó a cabo durante los controles migratorios en la terminal aérea, donde las autoridades verificaron que el sujeto era solicitado por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el trámite correspondiente para su eventual extradición hacia Estados Unidos.

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Según el expediente judicial que sustenta el requerimiento internacional, el ciudadano mexicano habría liderado una organización que presuntamente creó empresas ficticias, presentó documentación falsa y radicó declaraciones financieras fraudulentas con el propósito de acceder de manera irregular a los programas de alivio económico creados por el Gobierno estadounidense durante la emergencia sanitaria.

Las autoridades de ese país estiman que la estructura obtuvo aproximadamente 1.041.165 dólares mediante este esquema.

De acuerdo con la investigación, parte de esos recursos habría sido transferida a cuentas privadas y utilizada para financiar gastos personales y la adquisición de bienes inmuebles, hechos que hacen parte de los cargos por presunto lavado de dinero.

La captura del extranjero fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia y Migración Colombia, que verificaron la información en las bases de datos internacionales y activaron los protocolos de cooperación judicial.

Ahora será la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía la encargada de continuar el proceso mientras se define su entrega a las autoridades estadounidenses para que responda ante la Corte Distrital de Nuevo México.

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